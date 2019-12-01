Capturan a 11 presuntos extorsionadores en Guanajuato; les aseguran armas, dinero y mensajes amenazantes

Autor: Redacción / Noventa Grados | Fecha: 17 de Diciembre de 2025 a las 12:50:30

Guanajuato, Guanajuato, a 17 de diciembre 2025.- Personal de seguridad del estado de Guanajuato, por medio de operativos en varios municipios, capturó a nueve hombres y dos mujeres, presuntos integrantes de una red criminal de extorsionadores.

Lo anterior lo dio a conocer la Fiscalía General de Estado (FGE), a través de un comunicado en el que detalló que a los sospechosos se les decomisaron fusiles de asalto, notas con mensajes “extorsivos” y dinero en efectivo.

Asimismo, la autoridad estatal indicó que los detenidos ejecutaban actividades delictivas en las ciudades de Celaya, Salamanca, Irapuato y Guanajuato.

“Estos grupos delictivos, quienes recurrían a notas extorsivas y llamadas telefónicas intimidantes para infundir temor y obtener recursos económicos de manera ilícita”, compartió la Fiscalía en redes sociales.

Igualmente, identificó a las personas detenidas con los nombres de María “N”, María Fernanda “N”, Reynaldo “N”, Braulio Rivaldo “N”, Andros Tadeo “N”, Daniel “N”, José Fernando “N”, Cristo Jesús “N”, Josué Ricardo “N”, José de Jesús “N” y Salvador Alejandro “N”.