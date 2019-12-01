En Jacona, Michoacán tras persecución la Guardia Civil recupera vehículo robado y detiene a dos hombres en posesión de una pistola 

En Jacona, Michoacán tras persecución la Guardia Civil recupera vehículo robado y detiene a dos hombres en posesión de una pistola 
Autor: Redacción / Noventa Grados | Fecha: 26 de Septiembre de 2026 a las 08:00:14
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Jacona, Michoacán, a 26 de septiembre 2026.- Agentes de la Guardia Civil, de la Secretaría de Seguridad Pública del estado, detuvieron a dos hombres, aseguraron un arma de fuego y un automóvil con reporte de robo, tras una persecución por las calles de la colonia Centro, en esta ciudad. 

Los ahora detenidos dijeron llamarse, Luis David U. G., de 28 años de edad, originario de la ciudad de Morelia y Jonathan S. M., de 24, originario de la ciudad de Guadalajara, en el estado de Jalisco. 

Sobre su captura se informó que, los elementos de la Guardia Civil realizaban un patrullaje por las calles del Centro, como parte del Plan Michoacán por la Paz y la Justicia. 

En la esquina de la Avenida Morelos y Manuel González, un automóvil marca Nissan, tipo Versa, salió a toda velocidad sin respetar los señalamientos del semáforo. 

Por lo cual se inició una persecución, sin que el automóvil disminuyera la velocidad, al llegar a la calle Galeana le dieron alcance para después detenerlo. 

En el vehículo viajaban dos hombres y en medio de los asientos llevaban una pistola, calibre .9 milímetros con un cargador y 26 cartuchos útiles al calibre, así mismo la plataforma arrojó que el automóvil contaba con reporte de robo. 

Ante esta situación, los dos hombres, el arma de fuego y el automóvil fueron puestos a disposición de la autoridad correspondiente que será la encargada de determinar su situación legal.

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