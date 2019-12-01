Más de 10 mil detenidos y toneladas de estupefacientes aseguradas desde el inicio de la Operación Frontera Norte

Autor: Redacción / Noventa Grados | Fecha: 7 de Enero de 2026 a las 09:52:38

Ciudad de México, 7 de enero del 2026.- Desde el inicio de la operación el 5 de febrero de 2025, las autoridades han detenido a 10 mil 544 personas y asegurado 7 mil 734 armas de fuego, así como 1 millón 291 mil 481 cartuchos de distintos calibres y 34 mil 563 cargadores.

De acuerdo con el reporte oficial, también se han decomisado 117 mil 313.7 kilogramos de droga, entre ellos 601.8 kilogramos de fentanilo, además del aseguramiento de 6 mil 153 vehículos y 1 mil 231 inmuebles.

Entre los resultados más relevantes destacan operativos en distintos estados del país. En Chihuahua, en el municipio de Aquiles Serdán, se aseguraron teléfonos celulares, bocinas, una memoria USB, relojes, resistencias para calentar agua, cuchillos, objetos punzocortantes, así como herramientas diversas.

En Sinaloa, en Culiacán, fue localizado e inhabilitado un área utilizada para la concentración de material destinado a la fabricación de drogas sintéticas, donde se aseguraron 2 mil 710 litros y 50 kilogramos de sustancias para la elaboración de metanfetamina, lo que representa una afectación económica a la delincuencia organizada estimada en 54 millones de pesos.

En el municipio de El Fuerte, dos personas fueron detenidas y se aseguró un fusil Barrett, 11 armas de fuego, 63 cargadores, 1 mil 658 cartuchos, radios de comunicación, equipo táctico y dos vehículos.

En Sonora, en el municipio de Cajeme, en una primera acción se detuvo a tres personas y se aseguró un arma corta, cargadores, cartuchos, bolsas con marihuana y un vehículo.

En un segundo operativo en la misma zona, otras dos personas fueron detenidas, con el aseguramiento de un arma larga, cargadores, cartuchos, dosis de droga conocida como cristal y un vehículo.