Morelia, Michoacán, a 24 de noviembre 2026.- Un Tribunal de Enjuiciamiento emitió fallo condenatorio contra José Alfredo “N”, ello luego de que se acreditara su responsabilidad en los delitos de feminicidio y homicidio calificado, cometidos en agravio de Aurora B. y Alejandra Patricia R., respectivamente, en el municipio de Zamora.

Sobre el particular se informó que con base en las pruebas presentadas por el Ministerio Público, el primero de los hechos ocurrió el 3 de mayo de 2017, cuando Aurora B. se encontraba conviviendo con varias personas en un domicilio ubicado en la calle Málaga, de la colonia Valencia Segunda Sección.

Durante las primeras horas del día siguiente, José Alfredo “N” accionó un arma de fuego en contra de la víctima. Posteriormente, tras maniatarla y envolver su cuerpo en una cobija, lo trasladó en una motocicleta hasta las inmediaciones de la colonia Francisco J. Múgica, donde lo abandonó.

Asimismo, se acreditó que el 7 de mayo de ese mismo año Alejandra Patricia R. se encontraba en el mismo domicilio, acompañada de José Alfredo “N” y otras personas, cuando este sacó un arma de fuego y la accionó en su contra. Después, trasladó el cuerpo y lo abandonó en el interior de un canal de riego ubicado en el callejón de Las Ánimas, en el predio San José, en Zamora.

Tras el hallazgo de los cuerpos, personal de la Fiscalía realizó las actuaciones correspondientes y las diligencias periciales necesarias. Por su parte, la Fiscalía Especializada en Feminicidio desarrolló las investigaciones que permitieron establecer la participación de José Alfredo “N” en ambos hechos.

Como resultado de las indagatorias, se obtuvo una orden de aprehensión en su contra, la cual fue cumplimentada por agentes investigadores, lo que permitió presentarlo ante la autoridad jurisdiccional que en su momento lo vinculó a proceso.

Una vez desahogadas las pruebas, un Tribunal de Enjuiciamiento emitió fallo condenatorio en contra de José Alfredo “N”, por lo que en próximos días se llevará a cabo la audiencia de individualización de sanciones.