Apatzingán, Michoacán. A 24 de noviembre 2026.- Un Juez de Control Especializado en Justicia Penal para Adolescentes determinó, vinculación a proceso en contra de una adolescente de 17 años de edad, por su posible participación en el delito de homicidio calificado, cometido en este municipio.

Sobre el particular se informó que con base en los autos contenidos en la Carpeta de Investigación, el pasado 3 de septiembre, la adolescente llegó a bordo de una motocicleta a un establecimiento comercial ubicado en la colonia Adolfo Ruiz Cortines y solicitó diversos artículos. Cuando la víctima se disponía a atenderla, fue agredida con disparo de arma de fuego, que le provocó la muerte.

Derivado de los hechos, la Fiscalía Regional de Apatzingán emprendió las investigaciones que permitieron establecer la posible relación de la adolescente A.J.O.R., por lo que solicitó la respectiva orden de aprehensión, misma que fue obsequiada.

La adolescente fue presentada ante el Juez de Control Especializado en Justicia Penal para Adolescentes, quien, tras valorar los datos de prueba expuestos por la Fiscalía, resolvió su vinculación a proceso por el hecho que la ley señala como homicidio calificado, le impuso internamiento preventivo y concedió un plazo de un mes para el cierre de la investigación complementaria.