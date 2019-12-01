Localizan y destruyen campamento clandestino en Zinapécuaro, Michoacán, durante operativo conjunto

Autor: Redacción / Noventa Grados | Fecha: 5 de Marzo de 2026 a las 23:38:50

Zinapécuaro, Mich., a 5 de marzo de 2026.— Elementos de la Guardia Civil de Michoacán y del Ejército Mexicano localizaron y destruyeron un campamento durante un operativo de seguridad realizado la tarde de este jueves en una zona serrana del municipio de Zinapécuaro.

El hallazgo ocurrió mientras las fuerzas estatales y federales realizaban recorridos de vigilancia sobre una brecha que comunica a la comunidad de San José del Rincón, una zona rural utilizada como vía de acceso a áreas boscosas.

Durante el patrullaje, los uniformados detectaron una instalación improvisada que presuntamente era utilizada por integrantes de la delincuencia organizada como punto de resguardo y operación. Tras confirmar el hallazgo, los agentes procedieron a asegurar el lugar para descartar riesgos.

Posteriormente, el campamento clandestino fue destruido e incinerado por los propios elementos participantes en el operativo, como parte de las acciones para impedir que el sitio volviera a ser utilizado por grupos criminales.

Hasta el momento no se reportan personas detenidas en relación con este hecho. Las autoridades señalaron que los patrullajes en la zona continuarán como parte de la estrategia de seguridad implementada en la región.

El área donde fue localizado el campamento quedó bajo resguardo temporal mientras se concluían las labores de verificación y aseguramiento.