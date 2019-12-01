Localizan sin vida a locutora de radio en Silao, Guanajuato

Localizan sin vida a locutora de radio en Silao, Guanajuato
Autor: Redacción / Noventa Grados | Fecha: 12 de Agosto de 2025 a las 16:23:01
Silao, Guanajuato, a 12 de agosto de 2025.- La Fiscalía General del Estado de Guanajuato, dio a conocer a través de un comunicado de prensa la localización del cuerpo sin vida de una mujer, quien fue identificada como Geovanna Edith “N”.

Los hechos se registraron el pasado domingo 10 de agosto aproximadamente a las 22:00 horas, en la calle Queta Jiménez, de la colonia Estrella del municipio de Silao.

Según información de medios locales, el cadáver de la exlocutora de radio, fue encontrado con presuntas huellas de violencia frente a un kínder y a escasos metros de sonde se realizaba el cierre de la Feria de Silao.

Las autoridades también detallaron que la Unidad Especializada en Investigación de Homicidios abrió una carpeta de investigación para dar con el o los responsables de estos hechos, además de que los protocolos de investigación se encuentran en observación. 

Cabe resaltar que Geovanna Edith fue conductora de algunas estaciones de radio, como Exa Monterrey y Azteca Noreste, también participó en la campaña del diputado Tito Millán y era dueña del bar Las Cinco Coronelas.

 

