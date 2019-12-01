Localizan persona sin vida en Menchaca en Querétaro

Autor: Redacción / Noventa Grados | Fecha: 11 de Diciembre de 2025 a las 12:38:41

Querétaro, Querétaro, 11 de diciembre del 2025.- Elementos de la Policía Municipal de Querétaro y servicios de emergencias, se movilizaron a la colonia Menchaca, en donde fue localizado el cuerpo sin vida de una persona.

Fue al interior de una vivienda, ubicada sobre la calle Insurgentes, en donde se localizó el cuerpo de un hombre en avanzado estado de descomposición.

De acuerdo a información obtenida, familiares lo habían visto por última vez, desde hace una semana, posteriormente ya no tuvieron contacto.

Al no tener contacto, acudieron a su domicilio y fue cuando se llevaron la sorpresa al encontrar su cuerpo ya en avanzado estado de descomposición.

A través de la línea de emergencias 911, se reportó el hallazgo, por lo que rápidamente se movilizaron al lugar los rescatistas, quienes al llegar, confirmaron que ya no contaba con signos vitales.

La zona fue acordonada por elementos de la Policía Municipal de Querétaro, como primeros respondientes y esperaron el arribo de los servicios periciales, para las diligencias correspondientes y el levantamiento del cuerpo.