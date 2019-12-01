Bloquean cuentas de empresas y gente cercana "Limones", presunto líder extorsionador de Durango

Autor: Redacción / Noventa Grados | Fecha: 11 de Diciembre de 2025 a las 12:17:15

Durango, Durango, a 11 de diciembre 2025.- La Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP) bloqueó las cuentas bancarias de personas del círculo cercano de Edgar “N”, presunto integrante de una organización criminal de Durango, vinculada al grupo liderado por los hijos de Ismael Zambada García.

Además, se dio a conocer que se llevó a cabo el bloqueo de empresas que tenían diferentes giros: inmobiliarios, servicios integrales y de ingeniería, que presentaban patrones financieros irregulares con aparentes recursos de procedencia ilícita.

Se apuntó que tenían características de empresas ‘fachada’, las cuales utilizadas para simular pagos de nómina y llevar a cabo operaciones de compraventa de vehículos de lujo, pagos en efectivo y transferencias fraccionadas, sin actividad económica real identificada.

“Estas acciones se realizan con el fin de proteger a las víctimas de extorsión y fraude, así como blindar a la banca nacional”, dejó en claro el Gabinete de Seguridad federal.

Cabe recordar que Edgar “N”, alias “Limones”, presunto miembro de “Los Cabrera” fue detenido por fuerzas federales el miércoles 10 de diciembre, sujeto señalado como un presunto extorsionador de comerciantes y ganaderos en Durango.