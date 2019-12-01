Localizan cuerpo sin vida de un menor en Nayarit que fue arrastrado por la corriente de un río en Durango

Autor: Redacción / Noventa Grados | Fecha: 2 de Octubre de 2025 a las 07:51:58

Del Nayar, Nayarit, a 2 de octubre de 2025.- El cuerpo de un menor de edad que fue arrastrado por la corriente del río Huazamota, en Mezquital, Durango, fue localizado en la comunidad de Jesús María, en Nayarit.

De acuerdo a información del director de la Coordinación Estatal de Protección Civil, Arturo Galindo Cabada, se realizó un intenso operativo y finalmente lograron encontrar al niño la tarde del miércoles.

El menor había desaparecido desde el pasado lunes 29 de septiembre, cuando se encontraba en el margen del río antes mencionado en compañía de su hermano y un amigo, cuando se aventó al agua, pero ya no pudo salir.

En el operativo para la localización del niño, quien fue identificado como Hugo, participaron la Secretaría de Seguridad Pública de Durango (SSPC), Policía Estatal, Bomberos de Nayarit, la Sedena y Protección Civil de ambos estados, así como familiares y pobladores.

“Lamentablemente siguen ocurriendo estas desgracias, es importante que la ciudadanía evite introducirse a los cuerpos de agua, los ríos, los arroyos; ahorita las corrientes son muy fuertes y esto los hace más peligroso”, expresó Galindo Cabada.