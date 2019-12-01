Localizan con vida a los 5 menores desaparecidos en Jalisco

Autor: Redacción / Noventa Grados | Fecha: 7 de Enero de 2026 a las 11:36:25

Guadalajara, Jalisco, 7 de enero del 2026.- La Comisión Estatal de Búsqueda de Jalisco confirmó la localización con vida de los cinco adolescentes, de entre 14 y 15 años de edad, que habían sido reportados como desaparecidos en el municipio de Ixtlahuacán de los Membrillos.

Las fichas de búsqueda fueron cerradas la noche del martes, luego de que se verificara su paradero.

De acuerdo con reportes preliminares, los menores se habrían ausentado de manera voluntaria, aunque continúan las investigaciones.

Las autoridades no reportaron indicios de delito y señalaron que se dio seguimiento conforme a los protocolos establecidos.

En la previa, se difundieron las fichas de búsqueda correspondientes para Alexander Ortega Vázquez, Andy Gael Castro Rodríguez y Aarón Maximiliano Jaramillo Hernández, los tres de 14 años, así como a Luis Fernando González Ramírez y Cristopher Abraham Flores Gómez, ambos de 15 años.

Según la información oficial, las desapariciones no ocurrieron el mismo día, Castro Rodríguez y González Ramírez fueron vistos por última vez el 3 de enero de 2026, mientras que Ortega Vázquez, Jaramillo Hernández y Flores Gómez desaparecieron el 4 de enero, ahora, ya fueron localizados.