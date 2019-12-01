Localizan a un hombre sin vida en la comunidad de Tumbisca, en Morelia

Localizan a un hombre sin vida en la comunidad de Tumbisca, en Morelia
Autor: Redacción / Noventa Grados | Fecha: 22 de Octubre de 2026 a las 18:27:19
Compartir en FacebookCompartir
Compartir en Twitter Twittear
Compartir en WhatsApp Mensajear

Morelia, Michoacán, 22 de octubre de 2026.- El cuerpo de una persona, que fue asesinado a balazos, se localizó en un camino de terracería en la comunidad de Tumbisca, municipio de Morelia.

Al respecto se informó que autoridades policiacas fueron alertadas de que en el referido lugar estaba tirado el cuerpo sin vida de una persona.

Al sitio acudieron elementos de la Policía Morelia quienes tras confirmar el reporte, solicitaron la intervención de la representación social.

Acto seguido se constituyó en el sitio personal de la Unidad de Servicios Periciales y  Escena del Crimen (USPEC) quienes quienes dieron fe del levantamiento del cuerpo de un hombre el  cual presentaba lesiones producidas por proyectil de arma de fuego, restos que fueron llevados al Semefo para los efectos de ley.

Más información de la categoria
Hombre es detenido por incendiar negocio de su vecino tras sospechar una infidelidad de su pareja en Nuevo León
Golpe al crimen en Culiacán, Sinaloa: Inhabilitan laboratorio de 2 mil 500 metros cuadrados
Encuentran a joven sin vida dentro de un ropero en Charo, Michoacán; presentaba huellas de violencia
Detectan casi 10 kilos de estupefacientes en equipaje de pasajero procedente de Miami en el AICM
Más información de la categoria
Detectan casi 10 kilos de estupefacientes en equipaje de pasajero procedente de Miami en el AICM
A 8 meses de la elección, Torres Piña encabeza carrera por la gubernatura; Morena arrasaría contienda
Argentina clasifica como grupos extremistas a dos organizaciones criminales de México
Sheinbaum destaca crecimiento en la actividad económica durante septiembre