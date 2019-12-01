Lanzan ataque armado contra Zinapécuaro, Michoacán; balazos y drones sacuden la cabecera municipal: Ayuntamiento pide intervención de estado y federación

Autor: Redacción / Noventa Grados | Fecha: 14 de Octubre de 2025 a las 08:01:33

Zinapécuaro, Mich., a 14 de octubre de 2025.- Una intensa balacera y ataque con drones explosivos estremecieron la madrugada de este martes a la cabecera municipal de Zinapécuaro, dejando a la población en pánico y sin que hasta el momento se reporten personas detenidas o lesionadas oficialmente.

De acuerdo con reportes ciudadanos, el enfrentamiento comenzó alrededor de las 03:00 horas y se prolongó por más de 40 minutos en las principales calles del municipio, alcanzando incluso los alrededores de la presidencia municipal, donde se registraron detonaciones de alto calibre.

Vecinos relataron que el sonido de las ráfagas se escuchó de manera continua y que durante el intercambio se habría hecho uso de drones con explosivos, una táctica que en los últimos meses se ha vuelto recurrente en distintas regiones del estado.

“Tenemos más de 45 minutos con lluvia de balas en el centro de Zinapécuaro”, escribió un habitante en redes sociales mientras pedía protección divina para el pueblo.

Según versiones preliminares, durante el ataque se solicitó apoyo urgente a corporaciones estatales y federales, aunque los vecinos denunciaron que no hubo presencia inmediata de fuerzas de seguridad durante los hechos, los cuales concluyeron cerca de las 03:45 horas.

Horas más tarde, el Ayuntamiento de Zinapécuaro emitió un comunicado en el que condenó la violencia y expresó su preocupación por la situación. Algunas versiones apuntan a que era la autoridad municipal el objetivo de los ataques.

“Reiteramos nuestro compromiso con la construcción de la paz y el bienestar social... solicitamos apoyo a las autoridades estatales y federales competentes con la intención de recuperar el orden”, señala el documento oficial.

El gobierno local hizo un llamado urgente a las instituciones de seguridad para generar acciones reales que devuelvan la tranquilidad a las familias zinapecuarenses y exhortó a la ciudadanía a mantenerse informada únicamente por canales oficiales.

Hasta el momento, la Fiscalía General del Estado no ha emitido un informe oficial sobre lo ocurrido ni sobre posibles víctimas o daños materiales. La zona centro permanece bajo resguardo policial mientras se llevan a cabo las diligencias correspondientes.

Zinapécuaro, tierra de transformación y esperanza —como lo destaca su propio lema municipal—, vive hoy una nueva jornada marcada por la violencia, en medio de una creciente tensión que afecta a diversos municipios del oriente michoacano.