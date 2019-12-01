Juez ordena permitir comunicación de Ángel Aguirre con familiares y abogados

Almoloya de Juárez, Estado de México, a 1 de octubre de 2026.- El exgobernador de Guerrero, Ángel Aguirre Rivero, obtuvo una suspensión de plano que obliga a las autoridades del penal de máxima seguridad del Altiplano a permitirle mantener comunicación con sus familiares y representantes legales, luego de que su defensa promoviera un juicio de amparo por presuntos actos de incomunicación.

La medida fue concedida por un juez del Juzgado Cuarto de Distrito en Materia Penal del Estado de México, quien determinó que la suspensión deberá aplicarse de manera inmediata para evitar cualquier acto de los considerados prohibidos por el artículo 22 constitucional.

Como parte de la resolución, los abogados de Aguirre Rivero podrán ingresar a los locutorios del centro penitenciario para entrevistarse con él y realizar llamadas telefónicas con el propósito de brindarle asistencia jurídica. La autoridad judicial también estableció que el exmandatario pueda comunicarse con sus familiares.

El juzgador dio a las autoridades penitenciarias un plazo de 24 horas, contado a partir de la notificación, para informar sobre el cumplimiento de la medida cautelar y presentar las constancias que acrediten las acciones realizadas.

Aguirre Rivero permanece recluido en el Centro Federal de Readaptación Social número 1, Altiplano, después de que en agosto pasado fuera vinculado a proceso por su presunta responsabilidad en el delito de desaparición forzada de personas, dentro de las investigaciones relacionadas con la desaparición de los 43 estudiantes de la Normal Rural de Ayotzinapa.

De acuerdo con la acusación de la Fiscalía General de la República, el exgobernador habría ordenado ocultar o destruir información considerada relevante para esclarecer los hechos ocurridos el 26 de septiembre de 2014. La investigación y el proceso penal en su contra continúan.