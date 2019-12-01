Jornada sangrienta en Sinaloa; al menos 15 muertos en menos de 24 horas

Autor: Redacción / Noventa Grados | Fecha: 12 de Agosto de 2025 a las 09:46:18

Culiacán, a 12 de agosto 2025.- Al menos 15 personas perdieron la vida en el estado de Sinaloa en menos de 24 horas, en la que es otra jornada violenta en dicha entidad.

De acuerdo con información oficial, el pasado 10 de agosto se hallaron los cuerpos de tres hombres y una mujer, en la sindicatura de San Pedro, perteneciente al municipio de Navolato. Dos de las víctimas fueron identificadas como Hugo N. y Alexis N.

Además, a un costado de la carretera La 50, a la altura de la sindicatura de Villa Juárez, fue localizado el cuerpo de un joven amordazado y con impactos por arma de fuego.

Mientras tanto, en Culiacán, un joven de 29 años de edad, identificado como Jesús Manuel, fue atacado a disparos afuera de un inmueble en el sector Las Coloradas.

En la capital, pero ahora en la colonia Nueva Galaxia, murió Enrique Guadalupe de 29 años, en frente de un taller de motocicletas.

Por último, en el municipio de Concordia, se localizaron los cuerpos de ocho hombres con chalecos tácticos.

Sobre este hecho, el titular de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana, Omar García Harfuch, precisó que las víctimas murieron en un enfrentamiento armado con un grupo rival.