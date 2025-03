Ingresan al Reclusorio Oriente cuatro exfuncionarios de Silvano Aureoles: Exgobernador de Michoacán suma 22 denuncias

Ciudad de México, a 2 de marzo de 2025.- Cuatro ex colaboradores del ex gobernador de Michoacán, Silvano Aureoles Conejo, fueron trasladados al Reclusorio Oriente tras ser acusados de desvío de recursos y causar un daño patrimonial de 5 mil millones de pesos al erario. Así lo informaron fuentes de la Agencia de Investigación Criminal (AIC) de la Fiscalía General de la República (FGR).

Los detenidos son el ex secretario de Finanzas, Carlos Maldonado; Mario Delgado Murillo, ex delegado de Finanzas de la Secretaría de Seguridad Pública; Elizabeth Villegas Pineda, ex delegada administrativa de la Secretaría de Finanzas, y Antonio Bernal Bustamante, primer titular de la Secretaría de Seguridad durante el gobierno de Aureoles Conejo. Todos ellos serán presentados ante un juez federal en las próximas horas.

Durante la audiencia inicial, el juez deberá determinar si las aprehensiones fueron realizadas conforme a derecho. Posteriormente, se darán a conocer los delitos específicos que se les imputan y se definirá su situación jurídica.

Hasta el momento, Silvano Aureoles no ha sido detenido ni se ha emitido información oficial sobre una posible orden de aprehensión en su contra, aunque suma 22 denuncias por daños al erario de Michoacán.

A las 21:00 horas del sábado, la jueza Patricia Sánchez Nava dio inicio a la audiencia inicial para los cuatro ex funcionarios. No obstante, debido a la gran cantidad de información contenida en los expedientes, la defensa de los imputados solicitó tiempo para revisar las pruebas presentadas por la FGR.

Por este motivo, la diligencia penal se reanudará en las próximas horas, este domingo.