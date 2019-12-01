Informa la FGE sobre detención de sujeto acusado de ultimar a su hijo de tres años en Hidalgo, Michoacán

Morelia, Michoacán, a 21 de julio 2026.- En su rueda de prensa de los martes, el vicefiscal Israel Vega Rodríguez, informó la detención de Luis Fidel L., presunto responsable del homicidio de un niño de 3 años de edad en el municipio de Ciudad Hidalgo, quien fue capturado en el estado de Jalisco mediante un operativo coordinado entre ambas fiscalías.

El funcionario explicó que la orden de aprehensión fue cumplimentada el pasado 16 de julio de 2026, luego de que las investigaciones permitieran establecer la probable responsabilidad del imputado.

De acuerdo con la Fiscalía, el menor ingresó al Hospital General del IMSS-Bienestar de Ciudad Hidalgo con múltiples lesiones provocadas por golpes y, pese a los esfuerzos médicos, perdió la vida.

Las investigaciones revelaron que la madre del niño dejó al menor bajo el cuidado de quien en ese momento era su pareja sentimental, Luis Fidel L., mientras ella se encontraba trabajando. Presuntamente, durante ese tiempo el ahora detenido agredió físicamente al pequeño, ocasionándole lesiones que finalmente le causaron la muerte.

Tras el fallecimiento del menor, agentes de la Fiscalía realizaron las diligencias correspondientes, entre ellas el procesamiento de la escena, entrevistas y la obtención de diversos indicios que permitieron identificar al presunto responsable, quien había huido de Ciudad Hidalgo hacia el estado de Jalisco.

Con esos elementos, el Ministerio Público obtuvo una orden de aprehensión y solicitó la colaboración de la Fiscalía General del Estado de Jalisco, cuyos agentes lograron ubicar y detener a Luis Fidel L.

Posteriormente, el imputado fue trasladado a Michoacán e ingresado a un centro penitenciario, donde un juez ya lo vinculó a proceso por el delito de homicidio cometido en agravio del menor. La investigación complementaria continúa.