Incinera la FGR sustancias ilícitas aseguradas en Michoacán

Morelia, Michoacán, a 25 de septiembre de 2025.- En cumplimiento con el programa de destrucción de narcóticos y bodegas vacías, autoridades de la Fiscalía General de la República (FGR), a través de la Fiscalía Especializada de Control Regional (FECOR) en el estado de Michoacán, incineraron 110 kilos 739 gramos 889 miligramos de diversas drogas y seis mil 36 pastillas psicotrópicas.



Sobre el particular se informó que lo anterior, es el resultado de acciones efectuadas por elementos del Ejército Mexicano, Guardia Nacional, Secretaría de Marina – Armada de México, Secretaría de Seguridad Pública Estatal, Fiscalía General de Justicia del Estado, Policías Municipales, Agencia de Investigación Criminal (AIC) Policía Federal Ministerial y con la participación de la población a través de denuncias ciudadanas para combatir el narcotráfico, se llevó a cabo la incineración y destrucción en las instalaciones del Recinto Ferial del municipio de Charo.



En el evento se incineraron 91 litros 338 mililitros de metanfetamina líquida, cinco kilos 786 gramos 851 miligramos de marihuana, 13 kilos 597 gramos 308 miligramos de metanfetamina, 17 gramos 390 miligramos de cocaína, seis mil 36 unidades de psicotrópicos y 165 piezas de indumentaria policial y objetos del delito (mantas, inhibidores de señal, pantalones, camisolas, teléfonos, chalecos, bidones, pierneras, mochilas, motosierras y ponchallantas).



En la incineración de los narcóticos se contó con la presencia del Órgano Interno de Control de la FGR en coordinación con personal del Centro Federal Pericial Forense (CFPF), quienes constataron el peso y autenticidad de las drogas.