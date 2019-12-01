Incendio en la colonia Las Palmas de CDMX, deja dos mujeres lesionadas y 3 caninos rescatados

Autor: Redacción / Noventa Grados | Fecha: 5 de Enero de 2026 a las 20:36:35

Ciudad de México, a 5 de enero de 2026.- Una explosión registrada en un domicilio ubicado en la calle El Fanal número 40, casi en el cruce con José Manuel de Herrera, de la colonia Las Palmas, en la alcaldía Álvaro Obregón, provocó la movilización de cuerpos de emergencia.

El estallido alarmó a los habitantes de la zona, quienes acudieron de inmediato para brindar apoyo a los ocupantes del inmueble. Posteriormente arribaron elementos de Protección Civil de la demarcación y personal del Cuerpo de Bomberos para atender la situación.

Como resultado del incidente, dos mujeres resultaron lesionadas y tres perros fueron rescatados del interior de la vivienda, donde se concentraron humo y llamas.

Una de las afectadas presentó quemaduras en las vías respiratorias, por lo que fue trasladada en una ambulancia de Protección Civil al hospital Enrique Cabrera para su valoración médica. La segunda mujer, así como los animales, recibieron atención en el sitio, debido a que no presentaban heridas graves.

Durante las labores de atención, bomberos retiraron dos tanques de gas LP, uno con capacidad de 20 kilogramos y otro de 5, los cuales fueron llevados a sus instalaciones para su resguardo seguro.

El inmueble quedó acordonado por personal de Protección Civil, que llevará a cabo una revisión exhaustiva para determinar el nivel de afectaciones y establecer las medidas preventivas correspondientes.