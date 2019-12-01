Gertz Manero será embajador de México en Inglaterra tras su salida de la FGR: Claudia Sheinbaum

Autor: Redacción / Noventa Grados | Fecha: 7 de Enero de 2026 a las 08:53:21

Ciudad de México, 7 de enero del 2026.- La presidenta de México, Claudia Sheinbaum Pardo, dio a conocer que Alejandro Gertz Manero, extitular de la Fiscalía General de la República (FGR), será embajador de México en Inglaterra.

Desde Palacio Nacional, en su tradicional conferencia de prensa matutina, Sheinbaum Pardo afirmó que ya podía revelar a que embajada irá el exfiscal, puesto que ya fue aprobado por el gobierno inglés.

"Lo puedo ya decir porque ya fue aprobado el beneplácito, va a Gran Bretaña, Inglaterra. Tiene que aprobarlo el Senado y luego les damos la fecha", declaró.

Cabe recordar que Gertz Manero presentó su renuncia a la FGR el pasado 27 de noviembre y en sus motivos dejó claro que la presidenta le propuso ser embajador de México en un “país amigo”.

​"Dicha propuesta me va a permitir la posibilidad de continuar sirviendo a mi país, en una nueva tarea que me honra y que agradezco; ratificando así mi vocación de servicio público de tan larga trayectoria; razón por la cual, a partir de esta fecha y con todos los efectos legales que correspondan, me estoy retirando de mi actual cargo como fiscal general de la República", externó en su momento.