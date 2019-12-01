Incendio en fábrica de plásticos genera alarma en Xochimilco

Autor: Redacción / Noventa Grados | Fecha: 22 de Enero de 2026 a las 07:26:22

Ciudad de México, 22 de enero del 2026.- Servicios de emergencia atendieron un incendio registrado al interior de una fábrica de plásticos ubicada en la colonia Potrero de San Bernardino, en la alcaldía Xochimilco, al sur de la Ciudad de México, el cual provocó una intensa columna de humo visible desde distintos puntos de la zona.

El siniestro generó preocupación entre vecinos, quienes alertaron a las autoridades tras observar el humo elevándose sobre el área. Al lugar acudieron elementos del Heroico Cuerpo de Bomberos, así como personal de Protección Civil y paramédicos, quienes trabajaron de manera coordinada para controlar las llamas y prevenir mayores riesgos.

De acuerdo con los primeros reportes, no se registraron personas lesionadas, aunque las autoridades mantienen un operativo de seguridad en la zona para salvaguardar a la población cercana.

Como medida preventiva, se pidió a los habitantes evitar acercarse al sitio y permitir las labores de los cuerpos de emergencia.