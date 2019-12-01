Atacan a tiros a menor de 13 años en León, Guanajuato; pidió auxilio en una farmacia

Autor: Redacción / Noventa Grados | Fecha: 8 de Febrero de 2026 a las 09:26:56

León, Guanajuato, 8 de febrero del 2026.- Un adolescente de 13 años de edad resultó herido por arma de fuego la tarde del sábado en la colonia Los Olivos, en el municipio de León, Guanajuato.

De acuerdo con los primeros reportes, el menor llegó por sus propios medios a una farmacia con consultorio médico para solicitar auxilio, ya que presentaba una herida producida por proyectil de arma de fuego.

Personal del establecimiento dio aviso inmediato a las autoridades a través de los números de emergencia.

Al lugar acudieron paramédicos del Cuerpo de Bomberos, quienes brindaron los primeros auxilios al adolescente y posteriormente lo trasladaron a un hospital para recibir atención médica especializada. Su estado de salud no fue precisado.

Hasta el momento se desconocen las circunstancias en las que el menor resultó lesionado. La Fiscalía General del Estado (FGE) de Guanajuato informó que ya fue abierta una carpeta de investigación para esclarecer los hechos y deslindar responsabilidades.