Identifican a los dos ultimados en puesto de micheladas en Uruapan, Michoacán 

Autor: Redacción / Noventa Grados | Fecha: 14 de Octubre de 2025 a las 07:51:53

Uruapan, Michoacán, 14 de octubre del 2025.- Como Héctor Emir B., de 25 años, y Enzo Ramces A., de entre 27 años, fueron identificados los dos individuos que fueron ultimados a balazos en un negocio de micheladas ubicado en la colonia Sol Naciente de esta ciudad.

Como se diera a conocer en este medio de comunicación, el pasado día lunes dos personas llegaron al local de cervezas ubicado en la Avenida Universo, en un momento determinado delincuentes armados les dispararon y huyeron en una motocicleta.

Paramédicos locales confirmaron el deceso de Héctor Emir en el lugar, mientras que Enzo Ramces fue trasladado a un hospital, donde falleció horas más tarde.