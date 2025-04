“Hereje” ladrón: sujeto roba limosnas en templo de Irapuato

Irapuato, Guanajuato, a 17 de abril de 2025.- En una de las fechas mayores del catolicismo, la Semana Santa, y además en uno de los estados más files de México, Guanajuato, ocurrió que un sujeto robó las alcancías del Santuario de Nuestra Señora de Guadalupe del Puente, en Irapuato.

Quizá el ladrón pensó que dentro de un templo estaría resguardado por el anonimato, pero se equivocó porque quedó grabado en vídeo por las cámaras de seguridad.

De hecho, la modernidad lo persigue, porque desde el Santuario publicó en redes un mensaje para pedir ayuda en la identificación del sujeto: “hoy por la mañana tuvimos la visita de una sacrílega (persona) que robó las alcancías del Templo... Si alguien puede identificar está ... Por favor denos pistas de manera confidencial... Gracias... Y hay que cuidar nuestra Casita Sagrada”.

Y las redes han reaccionado con mensajes como estos: “que coraje da con esas personas que no tienen vergüenza ni temor de Dios”, “tristemente no conoce el amor de Dios Nuestro Señor”, “cómo es posible que ni la casa de dios respeten, no ayudan, pero como quitan”, “necesita ayuda para arrepentirse de sus pecados esa alma descarriad”.

El robo ocurrió la mañana del martes, cuando un sujeto entró al templo como cualquier otro católico. Se acercó hasta el altar principal, fingió que rezaba cuando en realidad ubicó las alcancías y procedió a retirar las láminas por donde los fieles ingresan monedas y billetes de sus donativos.