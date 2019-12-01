En Tangamandapio, Michoacán, asegura la GC motocicletas, estupefacientes, ropa táctica y municiones

Tangamandapio, Michoacán, a 23 de octubre 2026.- El despliegue de elementos de la Guardia Civil de la Secretaría de Seguridad Pública del estado, en brechas, caminos, calles y carreteras, dieron como resultado el aseguramiento de motocicletas, ropa táctica con letras de un grupo delictivo y cartuchos útiles para rifles de alto poder, así como “crystal” y mariguana.

Se informó que los oficiales realizaban un recorrido por una brecha de la comunidad de La Cantera, junto a una parcela cuando detectaron a dos hombres en uno de los predios que al notar la presencia de las patrullas se dieron a la fuga.

A pesar del operativo en la zona no pudieron arrestarlos, sin embargo, dejaron abandonadas tres motocicletas, las cuales mostraban alteraciones en sus medios de identificación, además de tres mochilas tácticas, un cargador y 22 cartuchos útiles calibre 7.62 milímetros y varios gramos de la droga sintética conocida como “crystal” y mariguana, distribuidas en varias bolsas de plástico.

También había gorras y pasamontañas con parches pegados con las iniciales de un grupo delictivo, por lo que todo lo asegurado fue trasladado a la Fiscalía General del Estado y puesto a disposición del agente del Ministerio Público para que se continúen con las indagatorias.