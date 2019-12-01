Hallan sin vida a hombre reportado como desaparecido en Paracho, Michoacán; causa de muerte es desconocida

Hallan sin vida a hombre reportado como desaparecido en Paracho, Michoacán; causa de muerte es desconocida
Autor: Redacción / Noventa Grados | Fecha: 23 de Octubre de 2025 a las 17:05:02
Compartir en FacebookCompartir
Compartir en Twitter Twittear
Compartir en WhatsApp Mensajear

Paracho, Michoacán, 23 de octubre del 2025.- El cuerpo de Pedro S., de 70 años quien había sido reportado como desaparecido fue hallado a la orilla de la carretera Uruapan-Paracho.

Al respecto se informó que autoridades policiacas fueron alertadas de que en el referido lugar estaba tirado el cuerpo sin vida de una persona.

Al sitio acudieron elementos de la Policía Municipal quienes tras confirmar el reporte, solicitaron la intervención de la representación social.

Acto seguido se constituyó en el sitio personal de la FGE quienes dieron fe del levantamiento del cuerpo miso que fue llevado al Semefo; es de mencionar que será con base en la necropsia de ley que se determine las causas de muerte.

Noventa Grados
Más información de la categoria
Vinculan a proceso a presunto abusador sexual de una adolescente en Morelia, Michoacán
Ultiman a hombre en comunidad de Madero, Michoacán 
Balean a pareja en calles de Uruapan, Michoacán
Hallan sin vida a hombre reportado como desaparecido en Paracho, Michoacán; causa de muerte es desconocida
Más información de la categoria
Vinculan a proceso a presunto abusador sexual de una adolescente en Morelia, Michoacán
Normalistas de Michoacán devuelven mercancía retenida en unidades comerciales
Arrecia violencia contra el campo de México: Asesinan a empresario citrícola en Veracruz, días después del homicidio de líder limonero en Michoacán
Asociaciones animalistas piden a Congreso eliminar tibieza legal ante envenenamientos masivos en Michoacán
Comentarios