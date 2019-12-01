Hallan sin vida a hombre reportado como desaparecido en Paracho, Michoacán; causa de muerte es desconocida

Autor: Redacción / Noventa Grados | Fecha: 23 de Octubre de 2025 a las 17:05:02

Paracho, Michoacán, 23 de octubre del 2025.- El cuerpo de Pedro S., de 70 años quien había sido reportado como desaparecido fue hallado a la orilla de la carretera Uruapan-Paracho.

Al respecto se informó que autoridades policiacas fueron alertadas de que en el referido lugar estaba tirado el cuerpo sin vida de una persona.

Al sitio acudieron elementos de la Policía Municipal quienes tras confirmar el reporte, solicitaron la intervención de la representación social.

Acto seguido se constituyó en el sitio personal de la FGE quienes dieron fe del levantamiento del cuerpo miso que fue llevado al Semefo; es de mencionar que será con base en la necropsia de ley que se determine las causas de muerte.