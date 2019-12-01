Hallan sin vida a hombre desaparecido en la presa de Infiernillo, en Michoacán

Hallan sin vida a hombre desaparecido en la presa de Infiernillo, en Michoacán
Autor: Redacción / Noventa Grados | Fecha: 9 de Octubre de 2025 a las 10:16:21
Churumuco, Michoacán, 8 de octubre de 2025.- El cuerpo de un hombre que había sido reportado como desaparecido fue localizado en la orilla de la presa de Infiernillo, a la altura de la comunidad de Loma del Guayacán.

El hallazgo tuvo lugar por la tarde del miércoles, cuando familiares y amigos realizaban labores de búsqueda en las inmediaciones del río, donde la víctima había sido vista por última vez tras acudir a un evento: en el lugar encontraron sin vida a Getsemaní, de 40 años de edad.

Elementos de la Policía Municipal acudieron al sitio para resguardar la zona, mientras que personal de la Fiscalía General del Estado de Michoacán (FGE) inició las investigaciones correspondientes con el fin de esclarecer las causas del fallecimiento.

El cuerpo fue trasladado al Servicio Médico Forense (Semefo) para practicarle la necropsia de ley y determinar las circunstancias en que perdió la vida.

Noventa Grados
