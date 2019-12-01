Hallan camioneta calcinada con un cadáver en su interior en Cuitzeo, Michoacán 

Autor: Redacción / Noventa Grados | Fecha: 11 de Diciembre de 2025 a las 11:25:55

Cuitzeo, Michoacán, 11 de diciembre del 2025.- Sobre la calle Guadalupe Victoria de esta población fue localizada una camioneta calcinada u dentro de esta un cadáver quemado.

Al respecto se informó que autoridades policiacas fueron alertadas de que en el referido lugar estaba una camioneta calcinada.

Al sitio acudieron elementos de la Policía Municipal quienes al arribar confirmaron el reporte y localizaron dentro de la unidad una persona quemada.

Acto seguido se constituyó en el sitio personal de la Unidad de Servicios Periciales y Escena del Crimen (USPEC) quienes dieron fe del levantamiento del cuerpo calcinado de un hombre, restos que fueron llevados al Semefo para los efectos de ley.