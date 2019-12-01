Hallan cadáver a orillas del Río Balsas en Lázaro Cárdenas, Michoacán 

Autor: Redacción / Noventa Grados | Fecha: 11 de Diciembre de 2025 a las 11:47:18

Lázaro Cárdenas, Michoacán, a 11 de diciembre 2025.- El cuerpo de una persona que perdió la vida bajo condiciones aún sin determinar, fue localizado a orillas del Río Balsas en esta ciudad Portuaria.

Al respecto se informó que fueron pescadores quienes se percataron dentro la presencia del cuerpo sin vida de una persona, sobre la avenida Heroica Escuela Naval, situación que reportaron a las autoridades.

Acto seguido se constituyó en el sitio personal de la Policía Municipal quienes tras confirmar el reporte, solicitaron la intervención de la representación social.

Acto seguido se constituyeron en el sitio elementos de la FGE quienes dieron fe del levantamiento del cuerpo de quien fue identificado como Víctor Manuel G., de 69 años, cuyos retos fueron llevados al Semefo para los efectos de ley.

Es de mencionar que las causas del deceso serán determinadas con base en la necropsia de ley.