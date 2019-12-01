Guardianes del Camino refuerzan vigilancia, acompañamiento y auxilio en 15 rutas carreteras de Michoacán

Autor: Redacción / Noventa Grados | Fecha: 21 de Julio de 2026 a las 10:04:06

Morelia, Michoacán, a 21 de julio 2026.- Con la finalidad de brindar vigilancia y atención en las carreteras de Michoacán durante el operativo Verano Seguro 2026, fueron desplegadas las patrullas Ford Police Interceptor de la Secretaría de Seguridad Pública (SSP).

Sobre el particular se informó que dichas unidades, diseñadas especialmente para funciones policiales, cuentan con un motor V6, transmisión de 10 velocidades y una potencia superior a los 300 caballos de fuerza, lo que permite una respuesta ágil y un mejor desempeño durante los recorridos y maniobras operativas.

Además, disponen de diferentes modos de manejo para adaptarse a las condiciones del camino, lo que ofrece mayor estabilidad y capacidad de reacción en patrullajes preventivos y ante situaciones de emergencia.

Entre sus principales características se encuentra equipamiento especializado de comunicación, que fortalece las labores operativas y la coordinación con los centros de mando.

Con estas unidades, los elementos de Guardianes del Camino brindan vigilancia, acompañamiento, orientación y auxilio a quienes transitan por 15 rutas carreteras de todo el estado durante este periodo vacacional.

En caso de requerir apoyo, las y los viajeros pueden comunicarse al número 911 o enviar un mensaje al número de WhatsApp de Guardianes del Camino: 443 790 7013.