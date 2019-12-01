Golpe millonario al crimen: incautan 838 kilos de estupefacientes en Sonora; hay un detenido

San Luis Río Colorado, Sonora, a 13 de agosto 2025.- Personal de seguridad federal aseguró 838 kilogramos de un estupefaciente sintético y detuvo a un hombre, en un operativo realizado en San Luis Río Colorado, en Sonora.
A través de un comunicado en redes sociales, la Mesa Estatal de Seguridad de Sonora indicó que en el puesto de revisión militar “Cucapah” elementos de la Guardia Nacional llevaron a cabo la inspección de un tractocamión procedente de Monterrey, Nuevo León, con destino a San Quintín, en Baja California.
En dicha diligencia, los uniformados observaron inconsistencias en las imágenes del equipo de rayos gamma, por lo que efectuaron una revisión con la que detectaron varios paquetes confeccionados con plástico transparente con sustancia granulada que resultó ser Clorhidrato de Metanfetamina, también conocida como cristal.
En total, fueron decomisados mil 863 paquetes en bolsas de plástico de aproximadamente 450 gramos cada uno, además de 74 galones de 10 litros de posible metanfetamina líquida, de igual forma, se aseguró la unidad pesada marca Kenworth color blanco.
El sujeto detenido fue identificado por las autoridades como de Almicar “N”, de 53 años de edad, originario de Reforma, Sinaloa.