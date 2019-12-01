Golpe al robo vehicular en Querétaro: FGR asegura 110 autos en cateo en Corregidora

Corregidora, Querétaro, 27 de enero del 2026.- La Fiscalía General de la República (FGR) a través de la Fiscalía Especializada de Control Regional (FECOR) en Querétaro, solicitó y obtuvo del juez de Distrito especializado en el Sistema Penal Acusatorio en Querétaro, autorización para la ejecución de una diligencia de cateo en un domicilio ubicado a pie de carretera, sobre el libramiento Sur Poniente, en el municipio de Corregidora, por el delito de robo de autotransporte y lo que resulte.

La carpeta de investigación se inició en atención a una denuncia anónima en la que reportaban que en el patio de ese inmueble se almacenaban vehículos y cajas secas presuntamente robados, con posibles alteraciones en sus datos de identificación vehicular, por lo que se solicitó la técnica de investigación, la cual fue ejecutada por personal de la Policía Federal Ministerial, de la Agencia de Investigación Criminal (AIC).

En el operativo, las autoridades aseguraron 45 tabletas con la leyenda metilfenidato, 300 gramos de vegetal verde y seco con características similares a marihuana, 110 vehículos, entre los que se encuentran tractocamiones, semirremolques, vehículo tipo Dolly, vehículos tipo sedan, camionetas, entre otros.

El Ministerio Público Federal continúa con la integración de la carpeta de investigación correspondiente, a fin de realizar las diligencias necesarias para el esclarecimiento de los hechos y, en su caso, ejercer la acción penal conforme a derecho.