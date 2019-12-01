Claudia Sheinbaum refrenda compromiso de ayudar a las y los afectados por las lluvias desde Puebla

Claudia Sheinbaum refrenda compromiso de ayudar a las y los afectados por las lluvias desde Puebla
Autor: Redacción / Noventa Grados | Fecha: 23 de Octubre de 2025 a las 22:55:01
Xicotepec, Puebla, 23 de octubre de 2025.- En la comunidad de La Ceiba en Xicotepec, Puebla, la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo, reafirmó su compromiso de ayudar a todas y todos los afectados por las lluvias intensas que se registraron a comienzos de octubre.

“Regresamos a La Ceiba, Puebla, para supervisar la entrega de apoyos a las familias afectadas por lluvias. Reafirmamos el compromiso de ayudar a todas y todos”, comentó en sus redes sociales.

Este jueves, la Jefa del Ejecutivo Federal, también supervisó la entrega de los primeros apoyos de 20 mil pesos, así como de dos vales de despensa y enseres, a las familias damnificadas en los municipios de Poza Rica y Álamo en Veracruz.

Durante su visita a los Módulos de Bienestar, la Presidenta puntualizó que el Gobierno de México se quedará en las zonas con daños hasta que estén completamente atendidas las necesidades de todas las personas que lo requieran.

 

