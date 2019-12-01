Gobierno de Guanajuato refuerza estrategia contra extorsiones en obras públicas

Autor: Redacción / Noventa Grados | Fecha: 26 de Febrero de 2026 a las 12:30:05

Celaya, Guanajuato, 26 de febrero del 2026.- El secretario de Gobierno del Estado aseguró que ya existe un trabajo coordinado con el sector empresarial y autoridades de los tres órdenes de gobierno para evitar nuevas incidencias, frenar la extorsión y garantizar la culminación de las obras públicas y privadas en Guanajuato.

Así lo expresó Jorge Jiménez Lona, luego del asesinato de un trabajador de obra pública ocurrido el pasado 11 de marzo, hecho que estaría presuntamente relacionado con un caso de extorsión.

El funcionario explicó que se han fortalecido los canales de comunicación con el sector productivo del estado, especialmente con organismos empresariales, con el objetivo de prevenir nuevos actos de violencia.

“Hay un trato directo con los empresarios, se abrieron los canales de comunicación y se ha logrado avanzar mucho en este tema. Lo que hemos pedido es confianza”, declaró.

Destacó que actualmente la legislación permite actuar de manera inmediata sin necesidad de una denuncia formal:

“Hoy la extorsión ya no requiere denuncia como en el pasado. Basta con que la autoridad tenga conocimiento del hecho para poder intervenir”, puntualizó, además de reconocer el trabajo del Escuadrón Ante Extorsión, que brinda atención directa y personalizada a cada caso.

Jiménez Lona subrayó que todas las obras son prioridad, sin importar si son estatales, municipales o de la iniciativa privada.

“Todos los casos son importantes. Lo relevante es evitar que lleguemos a niveles de violencia mayores y lograr la captura de quienes están generando estos hechos”, sostuvo.

Respecto a los proyectos estratégicos para Celaya, como el tren de pasajeros y otros desarrollos de infraestructura, informó que existe una mesa permanente de coordinación entre autoridades federales, estatales y municipales.

“Hay reuniones semanales donde participan alcaldes, el gobierno federal y el Estado. Queremos que las obras se realicen sin interrupciones, sin incidentes, y vamos a mantener una supervisión cercana”, concluyó.

Las autoridades reiteraron que la estrategia de seguridad y prevención se mantendrá activa para proteger a trabajadores, empresas y proyectos de infraestructura en todo el estado de Guanajuato.