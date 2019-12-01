Hallan restos de mujer desaparecida hace nueve años enterrados en casa de vecinos en España

Autor: Redacción / Noventa Grados | Fecha: 12 de Marzo de 2026 a las 11:08:30

Badajoz, España, 12 de marzo del 2026.- Después de casi nueve años de incertidumbre, las autoridades confirmaron el hallazgo de los restos de Francisca Cadenas, una mujer de 59 años que desapareció en mayo de 2017 en el municipio de Hornachos, en la provincia de Badajoz, al suroeste de España.

Los restos óseos de la víctima fueron localizados enterrados en el patio de la vivienda de dos hermanos, quienes fueron detenidos en relación con el caso. La identidad de los restos fue confirmada mediante estudios biológicos.

La desaparición de Francisca Cadenas ocurrió cuando salió de su casa para acompañar a una niña —hija de unos amigos— hasta el automóvil de sus padres, estacionado a pocos metros de su vivienda. Antes de salir, dejó la puerta abierta y le dijo a su hijo que regresaría enseguida; sin embargo, nunca volvió.

Testigos señalaron que la mujer fue vista dirigiéndose a un pasadizo estrecho que conectaba su coche con su casa. Varias personas la observaron entrar en ese lugar, pero nadie la vio salir.

Ante su ausencia, su hijo comenzó a buscarla por los alrededores sin éxito. Su automóvil permanecía estacionado en el mismo sitio, lo que aumentó la preocupación y dio inicio a una intensa búsqueda.

Durante años, agentes de la Guardia Civil realizaron operativos, inspecciones e interrogatorios a vecinos y posibles testigos, manejando diversas hipótesis que iban desde un accidente hasta un secuestro o un homicidio.

Entre las personas interrogadas se encontraban Lolo y Julián, dos hermanos vecinos de la localidad, cuya vivienda se encuentra a escasos metros de la de la víctima. Aunque ambos defendieron su inocencia en múltiples ocasiones, la cercanía con el lugar de la desaparición los mantuvo bajo investigación.

Finalmente, tras un registro en su vivienda, centenares de agentes localizaron restos óseos enterrados bajo el suelo del patio, los cuales fueron analizados y confirmados como pertenecientes a Francisca Cadenas, cerrando parcialmente uno de los casos de desaparición que durante años conmocionó a los habitantes de Hornachos.