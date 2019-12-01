Fuerte incendio en fábrica de Ecatepec provoca evacuación de 100 personas

Autor: Redacción / Noventa Grados | Fecha: 20 de Abril de 2026 a las 08:18:11

Ecatepec, Estado de México, a 20 de abril 2026.- El incendio en una fábrica ubicada en la colonia Rústica Xalostoc, perteneciente al municipio de Ecatepec, Estado de México, provocó la evacuación de al menos 100 personas que residen en la zona.

De acuerdo con los primeros reportes, el fuego inició durante la noche del 19 de abril en un predio dedicado a la elaboración de pigmentos para calzado y pegamentos industriales, ubicada sobre la avenida Hierro.

Como medida preventiva las autoridades establecieron un perímetro de seguridad de 100 metros a la redonda y llevaron a cabo la evacuación de más de 100 personas de las zonas aledañas para evitar intoxicaciones o lesiones por posibles explosiones, indicó a N+ Juan Jesús Clara González, director de Bomberos y Protección Civil de Ecatepec.

Además, el servidor público dio a conocer que en el operativo participaron más de 300 elementos.

Asimismo, señaló que tras varias horas de labores se logró controlar el siniestro, se llevaron a cabo las tareas de enfriamiento de la zona y remoción de escombros.