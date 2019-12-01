FGR logra vinculación contra célula de 5 sujetos detenidos por ataque a instalaciones del C-5 en Pátzcuaro, Michoacán

Morelia, Mich., a 11 de agosto de 2025.- La Fiscalía General de la República (FGR) en Michoacán obtuvo la vinculación a proceso contra cinco hombres, señalados por su presunta participación en delitos contra la salud y portación de armas de fuego de uso exclusivo del Ejército, luego de un operativo derivado de un ataque armado contra instalaciones del C-5 en Pátzcuaro.

De acuerdo con la investigación, el 2 de agosto elementos de la Policía Municipal respondieron a una alerta que reportaba disparos contra el centro de control C-5. La movilización llevó a los agentes hasta la carretera de salida a Opopeo, donde interceptaron un vehículo con cinco ocupantes identificados como Emmanuel “M”, Jonathan “L”, Alejandro “G”, José “A” y Jonathan “G”.

Durante la inspección, se aseguraron 177 gramos de metanfetamina, dos armas cortas, un arma larga, cargadores y más de 50 cartuchos útiles. Los detenidos fueron puestos a disposición del Ministerio Público, que integró la carpeta de investigación y presentó las pruebas ante un juez federal.

Tras la audiencia inicial, el juzgador determinó iniciar proceso penal en su contra y dictó prisión preventiva oficiosa, por lo que permanecerán recluidos mientras continúan las indagatorias.