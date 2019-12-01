FGR en Michoacán informa de golpes al crimen en julio: Más de 38 sentencias y toneladas de estupefacientes destruidas

Autor: Redacción / Noventa Grados | Fecha: 11 de Agosto de 2025 a las 17:17:02

Morelia, Mich., a 11 de agosto de 2025.- La Fiscalía General de la República (FGR), a través de la Fiscalía Especializada de Control Regional (FECOR) en Michoacán, presentó su balance mensual de actividades correspondientes a julio de 2025, destacando avances significativos en la investigación y persecución de delitos federales en la entidad.

Durante este mes, se obtuvieron 38 sentencias condenatorias, de las cuales 35 fueron resultado de procedimientos abreviados derivados de 20 carpetas de investigación, y tres más mediante juicios orales.

En materia de investigación, la representación de la Fiscalía Federal en Michoacán logró la vinculación a proceso de 42 personas implicadas en 30 casos por delitos de competencia federal. Además, se judicializaron 58 carpetas con detenidos y otras 50 sin detenidos, principalmente por ilícitos contemplados en el Código Penal Federal y en la Ley Federal de Armas de Fuego y Explosivos.

En el ámbito operativo, elementos de la Policía Federal Ministerial (PFM) cumplieron 561 mandamientos ministeriales y 14 mandamientos judiciales, fortaleciendo así las acciones contra la impunidad.

Uno de los puntos más relevantes del mes fue la destrucción e inhabilitación de sustancias químicas y drogas. En un evento oficial, se procedió a incinerar más de siete mil kilos de precursores químicos, así como 30 mil litros de diversos compuestos. También se eliminaron 3,9 kilos de metanfetamina sólida y 1.507 litros de metanfetamina líquida, reforzando las labores contra el narcotráfico.

En el marco de los Mecanismos Alternativos de Solución de Controversias, la FGR alcanzó nueve acuerdos reparatorios por un monto total de 13,013 pesos, destinados a resarcir daños a las víctimas.

Con estos resultados, la FGR reafirmó su compromiso con la seguridad y la legalidad, subrayando que continuará trabajando de manera coordinada para combatir los delitos federales en Michoacán.