FGR arresta a joven adiestrado en rancho de Teuchtitlán, Jalisco; era una persona reportada como desaparecida

Ciudad de México, 23 de marzo del 2025.- Un joven de 18 años de edad identificado como Abisai Aguilar Padilla, quien fuera reportado como desaparecido el 3 de julio del 2024, estuvo en el rancho Izaguirre y sobrevivió, sin embargo, fue capturado por personal de la Fiscalía General de la República (FGR).

Dicho joven se encuentra recluido en el penal de Puente Grande, tras haber sido detenido y acusado de portación de armas por la Fiscalía General de la República (FGR), como presunto integrante del Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG).

Aguilar Padilla es uno de los tantos casos de personas que fueron atraídas con supuestas ofertas de trabajos, las cuales terminaron siendo falsas y culminaron en entrenamientos y reclutamientos por el cártel jalisciense en centros de adiestramiento.

Al respecto, el fiscal General de la República, Alejandro Gertz Manero, confirmó que Abisai es una de varias personas que han sido detenidas y que dejaron identificaciones en el rancho Izaguirre, de Teuchitlán, Jalisco.

Hoy en día, el joven se encuentra bajo la medida cautelar de prisión preventiva en el penal de Puente Grande donde espera que avance el proceso en su contra.

La madre del joven explicó al medio de comunicación Milenio que acompañó a su hijo a la central de autobuses cuando iba a una entrevista de trabajo en la que le ofrecían un atractivo pago, pero que posteriormente perdió comunicación con él cuando llegó a la terminal nueva de camiones de Tlaquepaque.

“Llego a la terminal de Guadalajara, llevo a mi hijo hablando por teléfono, se salió para afuera pero ahí ya no supe para dónde se fue, quién se lo llevó, o sea ya no supe nada porque la cámara no captó. Nos dimos cuenta que había tenido un trabajo, le habían ofrecido un trabajo donde le ofrecían muchísima cantidad (de dinero)”, aseguró en su momento.

El caso de Abisai puede ser uno de tantos en el reclutamiento del Cártel Jalisco Nueva Generación, que ahora, se encuentran detenidos.