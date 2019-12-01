Policía Morelia detiene a dos en posesión de una camioneta robada

Policía Morelia detiene a dos en posesión de una camioneta robada
Autor: Redacción / Noventa Grados | Fecha: 29 de Septiembre de 2026 a las 17:24:17
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Morelia, Michoacán, a 28 de septiembre de 2026.- Como resultado de acciones operativas llevadas a cabo por personal de la Policía Morelia, se logró la detención de dos hombres fueron cuando circulaban a bordo de una camioneta que contaba con reporte de robo vigente, sobre el Periférico Paseo de la República.

Sobre el particular se informó que dichas detención se registró durante labores de seguimiento realizadas por elementos de la Policía Morelia, quienes ubicaron la unidad y procedieron a interceptar a sus ocupantes.

Tras verificar los datos del vehículo, los oficiales confirmaron que tenía reporte de robo, por lo que ambos tripulantes fueron asegurados.

Los detenidos, junto con la camioneta recuperada, quedaron a disposición de la Fiscalía de Michoacán, instancia que continuará con las investigaciones para determinar su situación jurídica.

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