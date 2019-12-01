Fallecen dos personas al volcarse el tráiler en que viajaban en Salvador Escalante, Michoacán 

Autor: Redacción / Noventa Grados | Fecha: 12 de Agosto de 2025 a las 09:50:17

Salvador Escalante, Michoacán, a 12 de agosto 2025.- El chofer de un tráiler y su copiloto perdieron la vida luego de que, presuntamente, debido a una falla mecánica, la pesada unidad volcara en la población de Ixtáro, perteneciente al municipio de Salvador Escalante, Michoacán.

Al respecto se informó que autoridades policiacas fueron alertadas de que en el referido lugar se había registrado un accidente vehicular.

Al sitio acudieron elementos de tránsito así como paramédicos de Protección Civil, estos últimos quienes confirmaron la muerte del chofer Ricardo Jonathan B., de 35 años, y el copiloto, identificado como Juan José C., de 27 años, situación por la que personal de la FGE tomaron conocimiento de los hechos.

Es de mencionar que presuntamente el camión se quedó sin frenos lo que ocasionó que se volcara y terminara chocando contra una propiedad, hechos que son investigados.