Cae árbol en la carretera Tacámbaro-Joyas Bajas; ocasiona cierre de la rúa 

Autor: Redacción / Noventa Grados | Fecha: 4 de Octubre de 2026 a las 20:36:54

Tacámbaro, Michoacán, a 4 de octubre de 2026.- La caída de un pino provocó el cierre total de la carretera que comunica Tacámbaro con la comunidad de Joyas Bajas, donde cuerpos de emergencia trabajan para retirar el árbol y restablecer la circulación.

Al respecto se informó que con base en los primeros reportes, las recientes lluvias habrían reblandecido el terreno, ocasionando el colapso del árbol sobre ambos carriles.

Elementos del Cuerpo de Bomberos Municipales realizan maniobras para cortar y retirar el pino, mientras la circulación permanece cerrada momentáneamente.

Ante las condiciones del terreno, autoridades recomendaron extremar precauciones debido al riesgo de nuevos derrumbes o caída de árboles en distintos puntos de la zona.