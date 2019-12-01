Es vinculado a proceso exdirigente de MC en Colima por falsificación de documentos

Autor: Redacción / Noventa Grados | Fecha: 25 de Septiembre de 2025 a las 08:43:52

Colima, Colima, a 25 de septiembre de 2025.- El exdirigente estatal de Movimiento Ciudadano (MC), Benjamín “N”, fue vinculado a proceso por el delito de falsificación de documentos, para intentar obtener una candidatura plurinominal para el Congreso del Estado de Colima.

De acuerdo a un comunicado de la Fiscalía General del Estado de Colima, se obtuvieron las pruebas suficientes para que fuera vinculado a proceso por un juez de control por los delitos de uso de documento falso, cometido en agravio de la sociedad, y de falsedad ante autoridad no judicial en agravio del Estado, por hechos relacionados con el Proceso Electoral Local 2023-2024 en Colima.

Según los datos, fue el pasado 4 de abril de 2024, cuando fue a las oficinas centrales del Instituto Electoral del Estado de Colima (IEE), que se ubican en la zona Centro de la capital, donde entregó al Secretario Ejecutivo del Consejo General el formato de solicitud de registro de la lista de candidaturas a diputaciones.

Para poder realizar el trámite, presentó una constancia de residencia en la que afirmó que tenía cinco años viviendo en el municipio de Minatitlán, cuyo requisito es indispensable para poder participar.

Tras hacer una investigación preliminar, se encontró que el documento no correspondía a la realidad, ya que Benjamín no cumplía con la residencia que exige la ley.

“Esta conducta reviste especial gravedad, pues atenta contra los principios de legalidad y certeza jurídica además de constituir un engaño deliberado a la autoridad”, detalla el comunicado.

El juez determinó dar dos meses más, para que se presente la investigación complementaria.