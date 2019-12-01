Es detenido excandidadto del PT a la gubernatura de Guerrero por el delito de delincuencia organizada

Autor: Redacción / Noventa Grados | Fecha: 12 de Agosto de 2025 a las 22:59:07

Tepecoacuilco de Trujano, Guerrero, a 12 de agosto de 2025.- El excandidato del Partido del Trabajo (PT) al gobierno de Guerrero y también empresario, Pedro “N”, fue detenido por agentes de la Fiscalía General de la República.

La aprehensión, se realizó cuando salía de su hotel Vida El Lago, ubicado en el municipio de Tepecoacuilco de Trujano, en la zona norte de la entidad.

Fue a través de un video difundido en las redes sociales del propio empresario, donde se observa como un agente de la Policía Federal Ministerial (PFM), le notifica que queda a disposición de una autoridad judicial, en cumplimento de una orden de aprehensión, como presunto responsable del delito de delincuencia organizada, y tras informarle sus derechos, es subido a un vehículo, donde lo trasladaron a la FGR.

Además del hotel, el detenido tiene varios negocios, entre ellos una empresa de insumos dentales, es promotor de espectáculos como jaripeos, conciertos, y palenques.

También fue señalado de haber prestado uno de sus ranchos, presuntamente para retener a un grupo de estudiantes de la Normal de Ayotzinapa.