Encuentran puma sin vida en la Carretera Nacional de Nuevo León

Autor: Redacción / Noventa Grados | Fecha: 12 de Agosto de 2025 a las 15:47:02

Allende, Nuevo León, a 12 de agosto de 2025.- El cuerpo sin vida de un puma, fue localizado sobre la Carretera Nacional en el municipio de Allende en Nuevo León.

A través de sus redes sociales, Seguridad Pública de Allende, dio a conocer que Protección Civil del municipio atendió el reporte, e indicaron que fue encontrado a la altura de Altamira, y de primer momento, el felino presentaba signos de que lo habían atropellado.

“El cuerpo del animal fue encontrado sin vida en el lugar del incidente y se trabaja en conjunto para determinar el curso de acción adecuado”, se lee en el comunicado.

Asimismo, Parques y Vida Silvestre de Nuevo León, informaron que el puma fue hallado durante la noche del lunes 11 de agosto, además de que realizaron el retiro del cuerpo del animal, para evitar algún accidente.

“El cuerpo será analizado por especialistas con el fin de recabar información sobre su edad y estado de salud. Este lamentable hecho refleja la importancia de la coexistencia responsable con la fauna silvestre y la necesidad de reforzar las medidas preventivas para evitar accidentes que pongan en riesgo tanto a los ejemplares como a los automovilistas”.