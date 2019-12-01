Encuentran flotando tres cuerpos en río de Chilpancingo, Guerrero

Autor: Redacción / Noventa Grados | Fecha: 31 de Agosto de 2025 a las 18:20:30
Chilpancingo, Guerrero, a 31 de agosto de 2025.- Tres personas fueron localizadas sin vida flotando sobre el río Huacapan en Chilpancingo, muy cerca del centro nocturno "Bar Bar", tras haber sido heridos a balazos en repetidas ocasiones.

El hallazgo ocurrió alrededor de las 22:00 horas del sábado, en la colonia Morelos, cerca de la calle Leonardo Bravo.

Según las primeras indagatorias, las personas fueron ultimadas a balazos y sus cuerpos fueron arrastrados para ser arrojados al río de aguas negras. fue durante la madrugada del sábado, que el bar antes mencionado sufrió un ataque a balazos en la fachada.

Horas más tarde de que fueron encontrados los cadáveres, dos de ellos fueron identificados como trabajadores del " Bar Bar ", uno de ellos era Ramón Luna Cabañas, a quien se le vio por ultima vez el viernes a las 21:00 horas. 

Ante estos hechos, el negocio, así como una casa fueron cateados por policías ministeriales y elementos de la Guardia Nacional.

