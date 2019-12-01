En Zamora, Michoacán la Guardia Civil captura a presunto vendedor de estupefacientes

En Zamora, Michoacán la Guardia Civil captura a presunto vendedor de estupefacientes
Autor: Redacción / Noventa Grados | Fecha: 26 de Septiembre de 2026 a las 07:49:26
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Zamora, Michoacán, a 26 de septiembre 2026.- Un presunto “tirador” de droga fue arrestado por elementos de la Guardia Civil, de la Secretaría de Seguridad Pública del estado, durante un operativo en las calles de esta ciudad, en el marco del Plan Michoacán por la Paz y la Justicia. 

Se trata de Guillermo L. R., de 29 años de edad, vecino de la colonia El Vergel, en esta población. 

Información dada a conocer por la corporación de seguridad indican que los oficiales circulaban por la Avenida Mezquite, de la colonia El Vergel, ahí le marcaron el alto a un hombre que caminaba con una actitud sospechosa. 

Al realizarle una revisión de rutina le encontraron en una “cangurera” que tenía en su cintura, 23 envoltorios plásticos, que contenían en su interior una sustancia granulada con las características de la droga conocida como “crystal”, las cuales tenían una etiqueta con las siglas de un grupo delictivo, que dio un peso de 24.8 gramos. 

Por tal motivo, el hombre y la droga fueron puestos a disposición del agente del Ministerio Público de la Fiscalía General del Estado, para que se inicien con las investigaciones correspondientes.

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