En Morelia, Michoacán detiene la GC a un hombre con réplica de pistola y drogas 

Autor: Redacción / Noventa Grados | Fecha: 26 de Septiembre de 2026 a las 07:20:14

Morelia, Michoacán, a 26 de septiembre 2026.- Agentes de la Guardia Civil (GC) de la Secretaría de Seguridad Pública del estado, detuvieron al chofer de un automóvil en poder de una réplica de una pistola y droga sintética, tras una denuncia ciudadana.

Respecto se informó que el ahora detenido de nombre Said Michel N. L., alias “El Chino”, originario del estado de Zacatecas, de 28 años de edad, podría estar relacionado en los recientes asaltos a las tiendas OXXO en esta ciudad.

Sobre el hecho se informó que, los oficiales de la Guardia Civil, realizaban un recorrido de prevención del delito, en el marco del Plan Michoacán por la Paz y la Justicia y transitaban por el Periférico Paseo de la República.

Ahí recibieron una denuncia ciudadana sobre un hombre que circulaba en un automóvil, de la marca Nissan, tipo Versa, de color gris, con vidrios polarizados, el cual portaba un arma de fuego.

A la altura de la salida a Pátzcuaro, localizaron el automóvil y al darle alcance se percataron que el chofer intentaba ocultar algo y aceleraba para evadir a los oficiales.

Metros adelante lo detuvieron y tras realizar una revisión de rutina encontraron entre sus pertenencias una mochila en la cual se encontraba una réplica de una pistola, de color negro, así como un envoltorio con una sustancia granulada con las características de la droga conocida como “crystal”, con un peso de 11 gramos.

También llevaba una sudadera y dos cubrebocas que aparentemente coinciden con las prendas que utiliza un presunto asaltante de tiendas OXXO.

Por tal motivo fue puesto a disposición de la Fiscalía General del Estado, donde se iniciaran las investigaciones correspondientes.