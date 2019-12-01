Juez permite que Ernesto Ruffo siga su proceso por huachicol fiscal bajo prisión domiciliaria

Autor: Redacción / Noventa Grados | Fecha: 25 de Septiembre de 2026 a las 22:52:20

Almoloya de Juárez, Estado de México, a 25 de septiembre de 2026.- El exgobernador de Baja California, Ernesto Ruffo Appel, dejará el penal federal de El Altiplano para continuar bajo prisión domiciliaria el proceso que enfrenta por su presunta participación en delitos relacionados con el contrabando de hidrocarburos.

La modificación de la medida cautelar fue determinada este viernes durante una audiencia realizada en el Centro de Justicia Penal Federal de Almoloya de Juárez, Estado de México, luego de que la defensa solicitara que la prisión preventiva fuera cumplida en el domicilio del exmandatario.

Ruffo Appel, de 74 años, permanecía recluido desde julio pasado en el Centro Federal de Readaptación Social número 1, tras ser detenido por elementos de la Fiscalía General de la República (FGR) y posteriormente vinculado a proceso por delincuencia organizada y delitos en materia de hidrocarburos.

De acuerdo con la información presentada durante el procedimiento, la defensa argumentó la edad del exgobernador y cuestiones relacionadas con su estado de salud para solicitar el cambio en la forma de cumplimiento de la medida cautelar.

La FGR informó que el juez ordenó que Ruffo permanezca bajo vigilancia permanente de elementos de la Guardia Nacional, además de imponer restricciones como la prohibición de salir del país, el retiro de su pasaporte y visa, así como la obligación de no acercarse a testigos o personas vinculadas con la investigación.

El proceso penal continuará abierto, debido a que la prisión domiciliaria únicamente modifica el lugar donde se cumple la medida cautelar y no representa la conclusión de las acusaciones en su contra.

Según la acusación de la Fiscalía, Ruffo Appel estaría relacionado con una presunta estructura dedicada al ingreso y comercialización irregular de combustibles procedentes de Estados Unidos, dentro de un esquema identificado por las autoridades como “huachicol fiscal”.