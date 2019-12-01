En Zamora, Michoacán detienen a alias “El Velador”, presunto responsable de homicidio

Zamora, Michoacán, a 7 de enero 2026.- Óscar Arturo “N”, alias “El Velador”, quien es señalado de ser el presunto responsable de la comisión del delito de homicidio calificado, cometido en agravio de Luis Armando R., en este municipio, fue aprehendido por la FGE.

Sobre el particular se informó que con base en las investigaciones, los hechos se registraron el 1 de enero del presente año, en la esquina de las calles Melchor Ocampo y Galeana, en la colonia Centro de Zamora, cuando la víctima arribó al lugar a bordo de una motocicleta marca Italika, color azul.

En el sitio se encontraba el investigado en compañía de dos personas más, con quienes la víctima sostuvo una discusión. Al intentar retirarse, Óscar Arturo “N” y sus acompañantes accionaron un arma de fuego en su contra, provocándole la muerte.

Derivado de los actos de investigación realizados por el Ministerio Público, se reunieron datos de prueba que permitieron establecer la posible participación del imputado, por lo que se solicitó la orden de aprehensión correspondiente, misma que fue otorgada por un Juez de Control y cumplimentada por agentes investigadores con apoyo de la Guardia Civil.

El detenido fue puesto a disposición de la autoridad judicial, quien habrá de resolver su situación jurídica conforme a derecho y bajo el principio de presunción de inocencia.